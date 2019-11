Olanda, Wijnaldum-De Jong e l'esultanza contro il razzismo

Un'esultanza speciale per dire no al razzismo. Nel corso di Olanda-Estonia, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020 giocata alla Cruijff Arena di Amsterdam, i giocatori Georginio Wijnaldum e Frenkie De Jong hanno festeggiato in modo particolare il gol dell'1-0, mettendosi a favore di telecamera e incrociando i loro avambracci. Un gesto importante contro il razzismo che arriva in un momento molto delicato per il calcio europeo e non solo quelle italiano (vedi i casi di Koulibaly, Kessie e Balotelli).

Infatti, nelle ultime settimane si sono registrati diversi episodi di discriminazione razziale. Il più clamoroso durante Bulgaria-Inghilterra del 14 ottobre, quando la partita era stata sospesa due volte dall'arbitro per i cori razzisti di alcune decine di hooligans di casa contro i calciatori inglesi di colore, con tanto di saluti nazisti.

Clamoroso anche quanto successo il 10 novembre in Ucraina dove Taison, attaccante dello Shakhtar Donetsk di origini brasiliane, dopo essere stato oggetto di cori discriminatori aveva lanciato il pallone contro i tifosi della Dinamo Kiev per poi mostrare loro il dito medio. L'arbitro, subito dopo, aveva interrotto il match ed espulso il giocatore dello Shakhtar, uscito dal campo in lacrime.

L'esultanza di Wijnaldum e De Jong

Episodi molto gravi che hanno convinto Wijnaldum e De Jong a fare qualcosa. E infatti, alla prima occasione utile, i due calciatori olandesi hanno lanciato un segnale molto forte al mondo del calcio e ai tifosi razzisti. Al 6° minuto della sfida con l'Estonia, l'Olanda è passata in vantaggio con il gol del centrocampista offensivo del Liverpool. I giocatori di casa si sono avvicinati per festeggiare il gol, ma Wijnaldum e De Jong li hanno "ignorati" posizionandosi davanti a una telecamera e incrociando le braccia, uno bianco e l'altro di colore: come a dire che non esistono differenze di pelle, ma soltanto il colore arancione della maglia dell'Olanda. Olanda che da decenni è tra le squadre più "miste" d'Europa grazie agli atleti originari del Suriname, ex colonia dei Paesi Bassi da cui sono arrivati giocatori che hanno giocato anche nel campionato italiano: Frank Rijkaard, Ruud Gullit e Patrick Kluivert.