Olghe Balliu, il Messi del Cittadella: 198 palleggi con una pallina da tennis

Il calcio è lo sport nazionale in Italia e molti bambini sognano di diventare un calciatore professionista come gli idoli Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e tanti altri. Il Real Madrid è il club più vincente in Europa e nel mondo e ha già messo gli occhi su un ragazzino di soli 13 anni che milita tra le giovanili del Cittadella, squadra veneta che milita in Serie B con buoni risultati dato che negli ultimi anni ha sempre centrato la zona playoff e anche quest'anno è in lizza per guadagnarsi un posto per tentare la scalata alla Serie A, anche se non sarà facile.

Olghe Balliu è un giovanissimo talento delle giovanili del Cittadella che è diventato celebre per un video pubblicato dal padre. Il video in questione ritrae il ragazzo palleggiare con una pallina da tennis: la cosa favolosa è che Olghe è riuscito a compiere la bellezza di 198 palleggi con uno strumento non propriamente consono. Il padre del ragazzo ha commentato così le prodezze del figlio e l'ha paragonato a Lionel Messi in questo fondamentale con la pallina da tennis: "Messi ne aveva fatti centottanta".

Olghe è nel pieno dello sviluppo, è alto un metro e 45 centimetri ed è uno dei sette bambini selezionati dal Real nell'ultima tournée effettuata in Italia. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, però, Olghe potrà essere tesserato dal club spagnolo solo al compimento dei 16 anni di età. La mamma Mimosa ai microfoni dell'Ansa ha svelato: "Olghe ha ereditato la passione per il calcio da mio marito. Da piccolo aveva sempre la palla tra i piedi, a cinque anni faceva già cento palleggi. Il suo idolo è Messi, ha il suo stesso fisico, si rivede in lui. Cristiano Ronaldo è troppo diverso, anche se Olghe tifa Juve. Il futuro? Siamo felici ma abbiamo anche un po' paura. C'è tanto entusiasmo, ma bisogna vedere se c'è un futuro".