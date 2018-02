Olimpiadi, Carolina l’eterna emoziona Pyeonchang

Carolina Kostner a trentuno anni incanta Pyeongchang. Secondo posto provvisorio con un’esibizione da brividi. L'Italia è così ufficialmente in corsa per una medaglia nel pattinaggio artistico a squadre, il Team Event, dopo la splendida tripla esibizione di questa mattina(notte in Italia) della campionessa bolzanina, della coppia di danza formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte e dalla coppia di artistico composta da

Valentina Marchei e Ondrej Hotarek, che hanno demolito il primato italiano. L’Italia al momento è quinta dietro alle potenze di questo sport: Canada, Atleti Olimpici Russia, Stati Uniti e Giappone.

Sia Carolina che il duo Anna e Luca hanno un titolo mondiale alle spalle, un bronzo olimpico per la Kostner, nessuna medaglia ancora ai Giochi per Cappellini e Lanotte. Sono mediamente più adulti dei loro rivali ma tutti e tre hanno pattinato con anima e coraggio all'esordio alle Olimpiadi. Splendida nel programma lungo la coppia formata dagli altri veterani Valentina Marchei e Ondrej Hotarek, che hanno ottenuto ilo miglior

risultato di sempre nella specialità dell’artistico di coppia per l’Italia con 138,44 punti.

Kostner, in abito rosso, ha presentato il programma corto che già questa stagione aveva portato ai massimi livelli di espressività e interpretazione artistica (e un bronzo agli Euiropei) sulle note di Ne me quitte pass cantata da Celine Dion. E sul ghiaccio dell’ arena coreana ha concluso una splendida combinazione, una delle più difficili per le donne, triplo flip-triplo toeloop, con una leggera incertezza, completando poi tutti gli elementi obbligatori ai massimi livelli e ottenendo come sempre un punteggio superlativo per i components, la presentazione artistica. Il suo punteggio, 75,10, è tre punti inferiore all’Europeo ma comunque ai suoi massimi livelli di sempre.

Kostner è stata preceduta dalla diciottenne russa Evgenia Medvedeva, campionessa mondiale in carica e seconda agli Europei, che ha registrato il nuovo record del mondo per il “corto” donne, volando oltre gli 81 punti, ma ha battuto la fortissima canadese Kaethlyn Osmond.

La coppia formata da Anna Capellini e Luca Lanotte ha ottenuto una quarta posizione nella danza che potrebbe lasciar sperare per una medaglia nella specialità. L’Italia deve ora chiudere il ciclo di competizioni del Team Eventi da finalista domani con i programmi liberi delle categorie uomini, donne e coppie di danza. È in piena corsa per il terzo posto, a un punto di distacco dagli Stati Uniti.

È ancora presto, le gare “singole” sono in programma tra più di una settimana, ma l’esordio è ottimo per tutti, e Carolina, alla quarta Olimpiadi, e dopo una vita da lottatrice in punta di piedi, è già un esempio di tenacia e di amore per lo sport.