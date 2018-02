Olimpiadi, l’Italia al debutto nel pattinaggio. A caccia della qualificazione nel Team Event

Buon debutto per l’Italia alle Olimpiadi di Pyeongchang nella prima gara del pattinaggio di figura, il Team Event. Questa notte si sono esibiti Matteo Rizzo nella categoria uomini, programma corto, e la coppia Della Monica-Guarise, sempre nel corto, per le coppie di artistico. A 19 anni, Rizzo ha conquistato il quinto posto provvisorio, con il punteggio di 77,77. Essendo l’unico pattinatore uomo dell’Italia, toccherà a lui presentarsi anche nel free program di lunedì, il programma libero, qualora l’Italia ottenesse la qualificazione alla seconda fase. Rizzo è riuscito a mantenersi a poca distanza da campioni come il canadese Patrick Chan, che ha sporcato il programma con due cadute, chiudendo tre punti davanti all’italiano.

Male all’esordio anche il campione americano Nathan Chen, appena dietro al canadese. Guida la classifica degli uomini il giapponese Shoma Uno, con 103,25 punti. Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno conquistato la settima posizione provvisoria pattinando un programma pulito, eccetto un errore su un salto, che ha portato 67,62 punti. In testa sono i russi Tarasova- Morozov. Domenica scenderanno sul ghiaccio sempre per il Team Event Carolina Kostner e la coppia di danza formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte.

L’altra coppia dell’artistico (Valentina Marchei e Hondrej Hotarek) scenderà sul ghiaccio per il programma libero solo in caso di qualificazione per l’Italia, così come Charlene Guignard e Marco Fabbri per la danza. Il regolamento olimpico del Team Event prevede che possano qualificarsi al programma libero le cinque migliori squadre del programma corto. La strategia dell’Italia prevede quindi di schierare nello short Cappellini-Lanotte nella danza e Carolina Kostner nel singolo femminile, per ottenere il punteggio più alto possibile.

Ancora incerta la partecipazione di Kostner nel libero in caso di qualificazione. Rizzo pattinerà ancora senza alternanza anche nel programma libero. Ma prima bisogna pensare a entrare tra le prime cinque squadre.