Ora Icardi e Wanda Nara fanno pace con l'ex Lopez

Per anni il litigio tra Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi ha tenuto banco in Serie A, con strette di mano mancate, frasi al veleno e gesti in campo non troppo signorili tra i due calciatori. Ora la biondissima argentina rivela che la pace è finalmente tornata.

Parola di Wanda

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la modella spiega che " con Mauro è stato un colpo di fulmine totale. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di conoscerlo. Ero sicura da subito che fosse una cosa seria. Mi fidavo tantissimo di lui, altrimenti non l'avrei presentato ai miei figli ". Poi racconta: " Sono sempre stata la manager di me stessa in Argentina. Mauro stava chiudendo il suo contratto con il suo manager e ha iniziato a chiedermi dei consigli, così piano piano, sono diventata la sua manager. All'inizio, nel mondo del calcio mi guardavano in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo è facile ".

Il post su Instagram