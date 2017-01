Per Orsolini è fatta Zaza-Valencia sì Evra al Palace?

Torino Riccardo Orsolini è ormai un giocatore della Juventus: i bianconeri hanno trovato l'accordo con il giocatore e con l'Ascoli, che lo terrà fino a giugno, battendo la concorrenza del Napoli per l'attaccante (classe 1997) accostato anche al Milan. A poco sono serviti i 9 milioni proposti dal Napoli: la Juve lo pagherà la metà, aggiungendo però contropartite tecniche (i giovani Beltrame e Favilli) con modalità da definire. Orsolini (4 gol e altrettanti assist in stagione) è un esterno d'attacco mancino che ama partire da destra: lunedì la firma. Zaza è intanto volato in Spagna per firmare con il Valencia: prestito oneroso (2 milioni) con riscatto fissato a 18. Infine, Evra: in pole ci sarebbe adesso il Crystal Palace. E a Torino, pur se in Germania smentiscono, potrebbe arrivare subito il 23enne bosniaco Sead Kolasinac (Schalke 04) in scadenza a giugno. DLat