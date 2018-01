Il padre di Hamsik fa una pazzia: si tatua il volto di Marek sulla coscia

Marek Hamsik è il giocatore ad aver realizzato più reti nella storia del Napoli. Il centrocampista slovacco, che è anche il capitano del club azzurro, è uno dei punti di riferimento della squadra di Maurizio Sarri e crede fortemente nella conquista dello Scudetto. Il classe '87 è un grandissimo amante dei tatuaggi ma anche un altro componente della famiglia Hamsik ha dimostrato di gradire le incisioni indelebili sulla pelle.

Richard Hamsik, infatti, papà di Marek ha deciso di tatuarsi il viso del figlio con tanto di cresta con la data del 23 dicembre del 2017, giorno in cui il capitano del Napoli ha segnato il suo gol numero 116 con la maglia del club azzurro superando Maradona e diventando il più prolifico della storia dei partenopei. Marek, tra l'altro, ha deciso di esporre la sua maglia di quel giorn al Museo Archeologico Nazionale, dove è in corso una mostra sulla storia del Napoli, di cui lui ne fa parte in maniera importante.