Il padre di Neymar sull'infortunio: "Psg sa che starà fermo 6-8 settimane"

" Mio figlio avrebbe voluto esserci con il Real Madrid, ma non sarà possibile e ne è consapevoe anche il Psg ". Sono le parole del padre di Neymar rilasciate ad Espn Brasile e non lasciano alcuno spiraglio su un rapido recupero dell'attaccante verdeoro.

Il commento

Anzi, Neymar senior rivela i dettagli del periodo di stop cui sarà costretto il figlio dopo l'infortunio riportato nel match contro il Marsiglia: " La società sa che mio figlio starà lontano dal campo per almeno 6-8 settimane. Dobbiamo fare in modo che lui recuperi al meglio, perchè un rientro affrettato potrebbe danneggiarlo. Decideremo come procedere insieme al medico della Nazionale verdeoro che lo visiterà a Parigi ".