Palermo, Zamparini stanco di Corini: torna clamorosamente De Zerbi?

Il Palermo, ieri sera contro l'Empoli, ha perso l'ennesima partita della stagione. I rosanero occupano il penultimo posto della classifica, hanno un solo punto di vantaggio su Crotone e Pescara, ultimi, e si trovano a meno 7 dalla zona salvezza. Il cambio in corsa tra Roberto De Zerbi ed Eugenio Corini non ha prodotto gli effetti sperati visto che con l'ex Chievo la squadra ha collezionato solo 4 punti in 5 partite.

Zamparini, solo 37 giorni fa, aveva cacciato De Zerbi definendolo un presuntuoso. Secondo quanto riporta Premium Sport, però, il numero uno del Palermo sarebbe già stanco di Corini e starebbe pensando ad un clamoroso ritorno dell'ex allenatore del Foggia che ha ancora un contratto in essere fino al 30 giugno del 2018 e una clausola anti-esonero da 500.000 euro. Mancano ancora 19 giornate al termine del campionato e il Palermo ha tutto il tempo per rimettersi in carreggiata per cercare di salvarsi ma Zamparini deve prendere una decisione definitiva.