Il Papa consola i tifosi del Brasile: "Sarà per la prossima..."

Non hanno avuto una gran fortuna i tifosi del Brasile, che hanno visto la loro squadra uscire dal Mondiale di Russia nella sfida contro la selezione belga. Una sconfitta che brucia e di cui ha parlato oggi ance papa Francesco, durante il suo consueto Angelus domenicale.

"Vedo molte bandiere del Brasile", ha detto il Pontefice affacciandosi al balcone verso piazza San Pietro. E con un filo d'ironia ha aggiunto "abbiate coraggio, un'altra volta ci sarà".

Un intermezzo scherzoso che non gli ha impedito di concentrarsi anche su altre questioni, chiedendo a quanto erano in Vaticano per ascoltarlo di guardare al mondo senza pregiudizi. "Pensiamo a madre Teresa di Calcutta, una piccola suorina. La piccolezza di una donna ha rivoluzionato tutto", ha detto Francesco.

Nella Domenica del mare il Papa ha ricordato anche "marittimi e ai pescatori. Prego per loro e per le loro famiglie - ha detto - come pure per i cappellani e i volontari dell'Apostolato del Mare. Un ricordo particolare per coloro che in mare vivono situazioni di lavoro indegno; come pure per quanti si impegnano a liberare i mari dall'inquinamento".