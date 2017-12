Una partita che vale molto più del risultato

Stasera sarà un derby da benedire solo per una parte di Milano. Perché, al culmine della sfida di coppa Italia, avrà cancellato affanni, sospetti, veleni e ritardi da un fronte e scaraventato il rivale in fondo al tunnel condannandolo a un fine anno angoscioso. È il destino di Milano calcistica condannata a vivere stagioni capovolte: estate da sogno per i milanisti e autunno da incubo, calcio-mercato da depressi per gli interisti e cavalcata da Champions nei mesi successivi. Forse ha ragione Rino Gattuso nel paragonare questo derby addirittura a una finale mondiale. È proprio così: vale molto di più del suo risultato. E in qualche risvolto psicologico somiglia a quella semifinale di Champions del 2003 che vide Cuper e Ancelotti, i due tecnici, scorticati vivi dalle tensioni.

Il Milan, nonostante la lettera d'incoraggiamento del suo presidente, è un vero mistero calcistico per il suo stesso tecnico. «Pensavo di impiegare meno tempo a risolvere i problemi», è la candida confessione di chi, come i suoi predecessori, ha dall'esterno una visione completamente diversa dei guai, degli errori e dei deficit che vivono dentro il recinto di Milanello. Perciò ogni terapia utilizzata (più corsa, più elettricità, più intensità) ha fatto cilecca. Torneranno Romagnoli e Suso che, ciascuno dal proprio ruolo, potranno dare un contributo alla causa.

Spalletti è rimasto senza D'Ambrosio e Miranda: la sua indiscutibile abilità sarà misurata dalla capacità di ridare a quel reparto la sicurezza delle settimane precedenti. L'Inter è andata in difficoltà appena ha preso un po' di vento in faccia a dimostrazione che per scalare la cima della montagna ci vuol ben altra attrezzatura. E il mercato di gennaio è arrivato giusto in tempo per correggere disfunzioni e ricambi modesti, noti dall'inizio della stagione. Scollinare il derby può ridare slancio alla sua corsa sciolta e promettente, oppure riportare indietro le lancette interiste.