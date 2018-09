Il pasticcio del Bordeaux: il club dimentica di mettere in lista Uefa un giocatore

Il Bordeaux è stata una delle squadre più attive sul calciomercato e nell'ultimo giorno ha addirittura chiuso due operazioni importanti con gli arrivi di Yann Karamoh dall'Inter e di Cornelius dall'Atalanta. Il club francese, però, è finito nell'occhio del ciclone per un grave errore amministrativo nella compilazione della lista Uefa per quanto riguarda l'Europa League. Qualche dirigente del club infatti si è dimenticato di trascrivere il nome del croato classe '96 Toma Basic che non potrà dunque partecipare alla fase a gironi.

Il Bordeaux, per bocca del Presidente Stéphane Martin, ha spiegato: “Si tratta di un errore amministrativo. C’era una scadenza a mezzanotte di lunedì. E se ci qualificheremo, potrà giocare i turni a eliminazione diretta. Del resto, errori del genere sono difficilmente prevedibili". Il 21enne proveniente dall'Hajduk Spalato, potrà giocare solo in Ligue 1 e in coppa di Francia per via di questo errore grossolano che comunque non è il primo e non sarà di certo l'ultimo nella storia del calcio, visto che recentemente il Real Madrid perse a tavolino una partita di Coppa del Re per aver schierato un giocatore squalificato.