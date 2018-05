Paura per Alex Ferguson: operato per emorragia cerebrale

Paura per l'ex allenatore del Manchester United, sir Alex Ferguson, 76 anni, portato in ospedale dove ha subìto un intervento chirurgico d'emergenza per un'emorragia cerebrale.

"Sir Alex Ferguson è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza oggi per un'emorragia cerebrale", si legge in una nota dei Red Devils, "L'intervento è andato molto bene, ma ha bisogno di un periodo di terapia intensiva per ottimizzare il suo recupero e la sua famiglia chiede il rispetto della privacy".

Intorno alle 19, il Doncaster Rovers aveva annunciato che il manager Darren Ferguson, figlio di sir Alex, non sarebbe stato in panchina nella partita contro il Wigan per "ragioni personali".