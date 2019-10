Paura a San Siro, tifoso dell'Atalanta cade dalle gradinate: ricoverato in ospedale

Tanta paura durante la partita di Champions League, Atalanta-Shaktar Donetsk: un tifoso bergamasco è precipitato dagli spalti ed è stato subito trasportato in ospedale.

Un volo da circa quattro metri dopo il quale sono arrivati gli immediati soccorsi e il trasporto all'Ospedale San Carlo di Milano: un supporter dell'Atalanta è precipitato poco fa dalla rilevante altezza di 4 metri allo stadio di San Siro, dove è in svolgimento la partita di Champions League della squadra bergamasca. Secondo quanto segnala l’Areu il tifoso è stato portato in ospedale, dove è in codice giallo, accompagnato dal personale sanitario dello stadio.

Erano almeno 40 mila i tifosi bergamaschi per l'esordio casalingo dell'Atalanta in Champions League. Lo stadio Giuseppe Meazza come si sa ospita i nerazzurri che non possono ancora disporre del proprio stadio, in fase di ristrutturazione. Il tutto è accaduto prima della fine del primo tempo che aveva visto gli uomini di Gasperini in vantaggio con una rete di Duvan Zapata, dopo un rigore fallito da Ilicic e poi raggiunti da una rete allo scadere di Junior Moraes.

Secondo le ultime notizie il tifoso atalantino non è in pericolo di vita anche se al momento non si conoscono le dinamiche che hanno portato all'incidente sugli spalti. Si dovranno visionare le telecamere di sicurezza e verificare le testimonianze oculari sull'accaduto ma sembra in ogni caso da scongiurare qualsiasi collegamento con eventuali contatti tra tifoserie avversarie.

