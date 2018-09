Paura a Wembley: Shaw resta privo di sensi dopo uno scontro di gioco

Luke Shaw, nonostante la giovane età visto che ha solo 23 anni, ha già subito diversi infortuni gravi in carriera. Il difensore del Manchester United nel 2015 rischiò addirittura l'amputazione della gamba dopo una brutta frattuta di tibia e perone durante il match contro gli olandesi del Psv Eindhoven. Ieri, a Wembley durante il match Inghilterra-Spagna, l'esterno sinistro della nazionale dei Tre Leoni ha fatto vivere sette minuti di paura a compagni, avversari e i tanti tifosi stipati sugli spalti.

Shaw, infatti, in maniera del tutto fortuita è andato a sbattere con la testa contro l'avambraccio di Carvajal ed è poi caduto a terra violentemente. L'ingresso in campo dello staff medico è stato immediato con il classe '95 che è stato subito intubato e dotato di polmone artificiale per poter respirare. Trasportato negli spogliatoi il giocatore ha voluto parlare con la sua famiglia per tranquillizzare tutti, è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti e con un tweet ha rassicurato i tifosi sullo stato di salute: "Grazie per l'affetto, sono nelle migliori mani possibili. Sono un combattente, tornerò presto!".

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon!