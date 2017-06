Pelé smonta Dybala: "Penso che non sia così forte come dicono"

Paulo Dybala ha subito numerose critiche dopo la finale di Champions League persa dalla Juventus contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. L'argentino, insieme a Gonzalo Higuain, non è mai riuscito a pungere la difesa dei blancos ed è stato anche sostituito nel finale di partita da Massimiliano Allegri, evidentemente poco soddisfatto dal rendimento del suo attaccante. Il classe '93 e tutta la Juventus hanno voglia di rivalsa e nella prossima stagione tenteranno ancora l'assalto alla Champions.

Dybala ha subito numerose critiche e l'ultima è arrivata proprio oggi da parte di Pelé che ha espresso negativi nei confronti dell'ex Palermo: "Dybala? Non è così forte come dicono. Dicono che potrebbe essere l'erede di Maradona ma l'unica cosa che hanno in comune è il fatto di calciare con il piede sinistro. Credo che il Brasile abbia fatto una buona gara, ha avuto le sue occasioni e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".