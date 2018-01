Pellegrini: "Molestie anche nello sport. Ragazze, denunciate subito"

Lo scandalo delle molestie sessuali ha raggiunto anche il mondo dello sport. Lo conferma Federica Pellegrini nel corso di un'intervista a SkySport24. " Non sono casi eclatanti: se succedesse a me verrebbe fuori ovunque, invece accade a povere ragazzine e nessuno lo sa" , ha raccontato la nuotatrice.

"Bisogna volere bene a se stesse e bisogna denunciare subito: se deve succedere qualcosa bisogna avere una famiglia presente o qualcuno di fidato che sappia capire" . La campionessa ha così invitato le giovani a non rimanere in silenzio. Sul web "girano tante foto di minorenni. Allora posso dire una cosa alle ragazzine del nostro ambiente? Non mandate foto in giro. Non serve veramente a niente mostrare le tette e il culo, perché il vero amore lo troverete fra vent’anni e di sicuro non vi sceglierà perché gli manderete una foto un po' più nuda rispetto alle altre. Quindi per favore smettete questo circolo vizioso", ha concluso la Pellegrini .

Un consiglio da sorella maggiore, semplice e diretto. E lei che ha 762 mila follower su Instagram e 737 mila su Twitter sa di cosa parla.