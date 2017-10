Pellegrini-Paltrinieri, ora è tutto chiaro: la querela è per Morini jr

Continua la querelle tra Federica Pellegrini-Gregorio Paltrinieri e Tommaso Morini, figlio di Stefano allenatore di Detti e Paltrinieri, che proprio ieri ha vinto il Premio Castagnetti come miglior tecnico dell'anno battendo Matteo Giunta, allenatore della Pellegrini. Ieri la bella nuotatrice veneta aveva parlato di querela ma oggi è tutto più chiaro: la fuoriclasse 29enne non si riferiva alle parole di Paltrinieri ma ad un post su Facebook, poi rimosso, da parte di Morini junior.

La "vittima" della Pellegrini, dunque, era Tommaso Morini per via di questo pesante post sui social: "Sei tu Matte, il mio pene dell'anno!". Morini jr si riferiva alla presunta relazione tra la campionessa dei 200 stile libero e Matteo Giunta, suo allenatore. Federica ha poi commentato su Twitter la vicenda, ringraziando tutte le persone che le hanno manifestato solidarietà in merito, tra cui anche Selvaggia Lucarelli: "Grazie ragazzi del sostegno...raramente ho ricevuto offese sessiste e mai da persone così "vicine"...per una donna è veramente brutale!"

Grazie ragazzi del sostegno...raramente ho ricevuto offese sessiste e mai da persone così "vicine"...per una donna è veramente brutale! — Federica Pellegrini (@mafaldina88) 10 ottobre 2017