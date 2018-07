Perez rimanda la festa Juventus. Ma Cristiano sarà bianconero

Non resta che aspettare. Probabilmente un paio di giorni ancora. Poi, Cristiano Ronaldo diventerà un giocatore della Juventus. Insomma: il (relativo) protrarsi dell'attesa non pare mettere in discussione il buon esito del trasferimento. E se è vero che l'ufficialità data ieri ovvero il giorno 7 del settimo mese dell'anno avrebbe regalato un impatto ancor più particolare al matrimonio tra CR7 e la Signora, poco male. Per i milioni di tifosi bianconeri e per i conti della Signora, l'importante è che il tutto vada in porto. Quel che manca non è più molto ma è comunque sostanzioso, ovvero il benestare di Florentino Perez: il quale, da presidente del Real Madrid, ha convocato per martedì il consiglio di amministrazione della società. Quel giorno si prenderà atto della decisione del giocatore di cambiare aria e, grazie al continuo lavoro diplomatico di Jorge Mendes, si cercherà anche di fare in modo che la separazione venga presentata in maniera quasi consensuale. Nel frattempo, certo, il Real sta anche provando a non accontentarsi dei cento milioni offerti dalla Juve e a spingersi fino a 120-130: la quadratura del cerchio si troverà comunque, salvo sconvolgimenti oggi non pronosticabili.

Ieri, per di più, si sono anche susseguiti ulteriori indizi circa il prossimo sbarco del giocatore a Torino. Sul sito ufficiale della linea di intimo del portoghese, l'attaccante compare infatti appoggiato a un muro rigorosamente a tinte bianconere: soprattutto, scorrendo verso il basso, un banner pubblicitario mostrava l'Allianz Stadium, ovvero la casa della Signora. In più, secondo quanto assicurano alcuni tifosi bianconeri, la Juventus attraverso il proprio profilo ufficiale su Weibo (il social network più famoso dell'Asia) avrebbe postato un video (poi rimosso) con elencati i sette giocatori della Juve che dal 1995 hanno indossato la maglia numero 7. Particolare non da poco: arrivando fino a Cuadrado, i giocatori sono sei. Il settimo è dietro l'angolo: è nato a Funchal il 5 febbraio 1985 e finora ha vinto, tra i tanti trofei, cinque Palloni d'Oro e altrettante Champions League.