Il Pescara esonera Zeman: fatale la decima sconfitta in campionato

Zdenek Zeman è stato esonerato dal Pescara. Il club abruzzese, nella figura del Presidente Sebastiani, dopo un'attenta decisione ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico boemo a cui è stata fatale l'ennesima sconfitta stagionale, tra le mura amiche, contro il Cittadella, con il punteggio di 2-0. Il Pescara naviga a metà classifica con soli 36 punti, frutto di nove vittorie, nove pareggi e appunto dieci sconfitte, a meno 3 dalla zona playoff.

Il Pescara, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha voluto ringraziare Zeman per il lavoro svolto: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Zdenek Zeman ed il suo staff tecnico. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali" . La squadra attualmente è stata affidata a Epifani, tecnico della Primavera abruzzese, anche se nei prossimi giorni ci potrebbero essere novità sulla nuova guida tecnica.