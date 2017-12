Peugeot trasforma la sportiva 308 GTi in una super «Gazzella»

Cesare Gasparri Zezza

Roma Un Leone per Gazzella, dopo l'Alfa Romeo Giulia Veloce e la Lotus Evora, una nuova auto dal Dna sportivo si aggiunge al parco dell'Arma dei Carabinieri, è la Peugeot 308 Gti by Peugeot Sport. La vettura francese è stata consegnata, in comodato d'uso gratuito, dal Gruppo Psa Italia, presenti il direttore generale Massimo Roserba e il responsabile del marchio Peugeot nel nostro Paese, Salvatore Internullo, al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette.

Equipaggiata di serie con un motore 1.6 THP capace di erogare 272 cavalli, la 308 GTi monta cerchi da 19, differenziale autobloccante meccanico Torsen, oltre ai più moderni sistemi di assistenza alla guida.

Per assolvere diligentemente le funzioni di servizio, la «recluta» a quattro ruote è stata vestita con una elegante livrea blu ed è stata dotata dalla carrozzeria torinese NCT, di recente insignita del prestigioso «Premio 100 Eccellenze Italiane», di segnalatori luminosi a nano Led, che offrono la massima visibilità; supporti porta arma lunga a bloccaggio meccanico; un piano scrittoio illuminato, ricavato nella cappelliera posteriore; prese Usb; apparati di comunicazione e sistema di scambio dati operativo Odino (Operational device for information, networking and observation). Composto da un tablet con schermo multi touch da 8, due telecamere, una frontale e l'altra posteriore alla vettura, e un microfono, Odino consente, tra le altre cose, di avere tutte le informazioni su qualunque persona fermata in 5 secondi.

Gli operatori che dovranno «domare» il Leone, già esperti conduttori di veicoli dell'Arma, verranno preparati dal 10 volte campione italiano di rally e pilota ufficiale Peugeot, Paolo Andreucci, con corsi di guida personalizzati sul circuito «Marco Simoncelli» di Misano Adriatico. «È un giorno molto importante per Psa - ha dichiarato Roserba, durante la cerimonia di consegna -: si tratta della prima collaborazione con l'Arma». «Con un fatturato di 2,7 miliardi nel 2016 - ha ricordato il manager ai vertici dell'Arma - Psa è tra le prime 90 realtà della Penisola; coinvolge direttamente nella sua attività oltre 700 dipendenti e, attraverso i 2.000 business partner, altri 8.000 addetti. L'Italia, inoltre, è uno dei principali fornitori di componenti all'apparato industriale di Groupe Psa (secondo gruppo automotive in Europa), per un totale di 430 milioni di euro, realizzato attraverso 82 aziende specializzate».

La 308 GTi, verrà utilizzata a Roma, oltre che per il normale controllo del territorio, per interventi di alto contenuto sociale come il trasporto di organi e sangue.