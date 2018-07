Piazza San Carlo in pole per la casa Rivisto "Fifa19"?

Piazza San Carlo, il salotto buono di Torino, potrebbe diventare l'ombelico del mondo del pallone. Da due settimane infatti l'entourage di Cristiano Ronaldo sta cercando proprio nella zona più patinata del capoluogo piemontese la casa per l'asso portoghese. Fino ad una decina di anni fa i calciatori si rintanavano nelle ville sulla collina torinese, lontane da tutto e immerse nel verde, come hanno fatto Del Piero e Zidane. Oggi il cuore delle loro residenze è in centro, tra via Alfieri e via della Rocca, passando da via Lagrange e Piazza Cln, arrivando appunto in piazza San Carlo. I vicini di casa di CR7 saranno Dybala, Khedira e il bomber granata Belotti, ma anche Pininfarina e la famiglia Lavazza. Sono abitazioni con giardino privato e piscina interna. L'affitto non è dei più modici: le cifre si aggirano intorno ai 25 mila euro al mese. La notizia è stata confermata da un collaboratore di Jorge Mendes, il plenipotenziario manager di CR7, e alimenta ulteriori conferme verso quella che sarà la più importante operazione di mercato degli ultimi anni.

In casa Real l'addio di Cristiano viene vissuto con una certa serenità d'animo. Dalle parti di Valdebebas sono avvezzi a partenze di top player (da Robben a James Rodriguez passando per Higuain, Di Maria, Ozil, Anelka, Seedorf e Morata), e l'acquisto di Kylian Mbappé viene dato quasi per scontato. I blancos e il Psg avrebbero trovato un accordo di massima, per ora non confermato da Florentino: 270 milioni di euro in quattro tranche. Al giocatore ne andranno 21 a stagione, lo stesso denaro che fino a oggi ha guadagnato nei merengues CR7. Con il trascorrere delle ore dalla Spagna giungono segnali importanti e ulteriori conferme. I giornali si scatenano con i sondaggi, che vedono in Mbappé il ricambio ideale e il calciatore più gradito. Su Neymar, altro papabile, pesano i trascorsi a Barcellona. Si invoca semmai l'acquisto di un centravanti puro (Lewandowski o Kane) alla luce del divorzio imminente con Benzema (piace al Napoli). Un indizio sulla nuova vita del lusitano arriva anche dalla EA Sports, produttrice di Fifa 2019, costretta a rivedere interamente la propria campagna di marketing per il lancio del videogioco. CR7 è il testimonial, ma con la casacca del Real. In attesa di cambiare la propria immagine di copertina, per adeguarsi al colpo di mercato, EA ha posticipato produzione e lancio del videogioco. Fermato anche il trailer ufficiale, quello del gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo proprio contro la Juventus in Champions League. Sarebbe stato davvero troppo.