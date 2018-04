Del Piero critico con Allegri: "Poteva cambiare qualcosa rispetto a Cardiff"

Alessandro Del Piero è stato uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus. L'ex fuoriclasse bianconero ha vinto tutto con la Vecchia Signora e cona la nazionale italiana. Il 43enne di Conegliano Veneto ieri sera ha assistito al match di Champions League tra la sua Juventus e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, allenato dal suo ex compagno di squadra Zinedine Zidane. Del Piero, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la debacle subita dalla squadra di Allegri: "Il centrocampo del Real Madrid è il più forte al mondo, Ronaldo è il più forte al mondo, sta giocando benissimo da attaccante puro, ma è un numero 10 perché riesce ad emozionare tutti per come gioca in campo.

Del Piero ha poi bacchettato Allegri per via di alcune scelte a suo dire discutibili: "Allegri? Massimiliano è stato elogiato tante volte per le sue scelte, ma qualcosina di diverso poteva esserci dopo quanto visto in finale di Champions League. Va comunque detto che il Real Madrid si trova benissimo in questa competizione e si è creata uno stimolo ancora più grande: vincere la Champions League tre volte di fila per entrare nella storia. Non è facile buttarsi tutto alle spalle ora, ma credo avverrà perché la Juventus ha le idee chiare. E’ dura da mandare giù, ma riprenderà il suo cammino: è nel suo destino e non può scegliere" . Infine, l'ex capitano della Juventus ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Buffon: "Quando lascerà non lo so, di sicuro un campione deve lasciare quando non ha più passione per quello che fa, quando non riesce a migliorarsi e quando non lo fanno giocare”.