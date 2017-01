Pioli: "Inter, per la Champions c'è ancora da lavorare. La Juve? Battibile"

Stefano Pioli ha ribaltato come un calzino l'Inter che ora punta con decisione alla Champions League. Con l'avvento dell'ex tecnico della Lazio, la squadra nerazzurra ha ottenuto la bellezza di 8 vittorie consecutive considerando campionato, Coppa Italia ed Europa League. Con Pioli in panchina l'Inter ha perso solo due partite, in Europa contro l'Hapoel Beer Sheva e contro il Napoli e pareggiato all'esordio nel derby contro il Milan di Montella.

L'Inter ora è una squadra e il merito va dato a Pioli che ha compattato un gruppo che aveva avuto diverse difficoltà con l'ex allenatore, l'olandese Frank de Boer. L'ex Palermo e Bologna, ai microfoni di Radio Anch'Io Sport ha parlato del momento dei nerazzurri andando cauto sul tema Champions League: "Se dall'esterno sembrava che ad Appiano ci fosse confusione, io ho trovato un’organizzazione mai vista prima. Stiamo vivendo un momento positivo, ma da qui a parlare di Champions ce ne passa. Dobbiamo dare il massimo ogni partita. La Juventus? Quella di Allegri è una squadra fortissima, ma non è imbattibile".