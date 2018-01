Pirlo rivela: "Ai tempi del Milan sono stato vicino al Barcellona"

Andrea Pirlo è stato sempre un leader silenzioso. Il fuoriclasse bresciano ha sempre preferito far parlare il campo e i fatti gli hanno sempre dato ragione. Il 38enne ha vinto tutto in carriera con le maglie di Milan, Juventus e della nazionale italiana. Qualche settimana fa l'ex Inter e Reggina ha deciso di dire addio all'attività agonistica dopo anni di onorata carriera e ai microfoni di Sky Sport ha svelato un retroscena di mercato: "Con il Barcellona c'era in ballo la trattativa per Ibrahimovic e io dovevo essere il giocatore di scambio. Alla fine si risolse solo con Ibra che arrivò al Milan. Sarebbe stata sicuramente una bella esperienza, ma al Milan stavo bene. Non so se avrei accettato, era tutto da vedere".

Pirlo è da sempre un grande amico di Gennaro Ivan Gattuso con cui ha condiviso vittorie importanti sia con il Milan che con la nazionale italiana. Il classe '79 ha parlato del momento della squadra rossonera che sembra essersi ripresa e aver preso il carattere del proprio allenatore: "Grinta a parte, contro il Crotone ho visto un Milan più organizzato rispetto alle prime uscite e con buone idee. Ha avuto parecchie occasioni, si è vista una squadra viva. Era importante far risultato dopo Firenze e il derby. Ora avranno giorni per poter lavorare, sarei contento se Rino continuasse così".