Pirlo è sicuro: "L'Inter è la prima antagonista della Juventus"

Andrea Pirlo è stato uno dei centrocampisti più forti nel suo ruolo ed è ancora considerato uno dei più forti in assoluto nella storia del calcio. Il 40enne bresciano, dall'alto della sua esperienza, è sicuro che sarà l'Inter la vera antagonista della Juventus di Maurizio Sarri per la vittoria dello Scudetto. L'ex fuoriclasse di Flero ha parlato prima di prender parte alla sedicesima edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, il torneo a cui partecipano professionisti ed ex calciatori per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica: "L’Inter è la prima alternativa, la più attrezzata per lottare con la Juventus. L’assenza di Chiellini peserà tanto in questi mesi: è capitano e leader, in campo si fa sentire, però hanno comprato giocatori giovani e bravi che saranno all’altezza”.

L'ex giocatore di Inter, Milan e Juventus ha poi parlato del suo futuro da allenatore: "Adesso inizierò il corso a Coverciano e poi vedremo se ci sarà qualche buona opportunità. Il modello? Pirlo (ride; ndr)". Pirlo ha infine parlato del suo vecchio amore, il Milan che sta attraversando un momento transitorio nella sua storia gloriosa storia: "Boban e Maldini hanno appena iniziato… C’è bisogno di tempo per capire cosa vuole l’allenatore, ma secondo me hanno scelto quello giusto. I dirigenti stanno operando bene nei limiti di quello che possono fare: il livello al momento è questo, si sta costruendo una squadra giovane su indicazione dell’allenatore, ma col tempo faranno bene”.

