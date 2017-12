Pjanic illumina, Higuain fa il gregario

7,5 SZCZESNY Partecipa al festival dell'ex stoppando El Shaarawy e facendo un miracolo su Schick.

6,5 BARZAGLI Fa il terzino a modo suo, spegne Perotti col senso della posizione.

6 BENATIA Monta una guardia feroce su Dzeko e la butta dentro, ma la topica finale è da brividi.

6,5 CHIELLINI Propizia il vantaggio juventino col solito blitz su corner, poi ringhia da par suo.

6 ALEX SANDRO Torna ai suoi livelli ma per poco non rovina tutto perdendosi Florenzi.

6,5 KHEDIRA Giocatore di intelligenza superiore, non velocissimo ma solido ed essenziale.

7,5 PJANIC Una delle sue migliori da regista, illumina la Juve sia nella manovra che da fermo. Meritava il gol nel finale.

6,5 MATUIDI Sta benissimo: contro di lui Nainggolan trova pane per i suoi denti (dal 34' st MARCHISIO sv).

6,5 CUADRADO A tutto campo, sempre con l'argento vivo addosso (dal 32' st BERNARDESCHI 5,5 Spezzone tutt'altro che indimenticabile).

5,5 HIGUAIN Bene da gregario, male da stoccatore: si divora il 2-0.

6,5 MANDZUKIC Gioca con 13 punti di sutura al polpaccio dimostrando come mai Allegri preferisca lui a Dybala: fa tornare i conti del 4-3-3.

All. Allegri 7 Sceglie di aspettare la Roma per colpirla in ripartenza dopo averla soffocata col pressing.