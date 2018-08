Pogba-United, siamo ai titoli di coda: il francese piace al Barça ma occhio alla Juve

Paul Pogba potrebbe già lasciare il Manchester United dopo soli due anni dal suo ritorno ad Old Trafford. Il centrocampista francese è da tempo in rottura con José Mourinho e la querelle dei giorni scorsi di certo non sta aiutando il loro rapporto. Lo Special One aveva chiesto al 25enne di tornare in anticipo dalle vacanze ma la risposta negativa dell'ex Juventus, unito al fatto che ha pure organizzato un party e che ha postato le foto sui social network, ha fatto andare su tutte le furie l'ex tecnico di Inter, Chelsea e Real Madrid che è pure ai ferri corti con la società per via del mercato scarno.

Pogba piace a diversi club tra cui Real Madrid, ma soprattutto Barcellona e Juventus con i media spagnoli, il Mundo Deportivo, che ha parlato di un grande interesse da parte di Ernesto Valverde, tecnico dei blaugrana. Il mercato in Inghilterra chiuderà giovedì 9 agosto e dunque sia Barcellona che Juventus dovranno affrettarsi per strapparlo ai Red Devils. I rumors di mercato parlano di un Mino Raiola determinato a portarlo via dalla Premier League con il club spagnolo che è pronto ad offire 112 milioni di euro più il cartellino del difensore colombiano Mina. La Juventus, però, resta vigile e soprattutto nel caso in cui dovesse perdere Miralem Pjanic tenterà l'assalto al suo ex calciatore per rinforzare la rosa e per tentare l'assalto alla Champions League. I bianconeri sanno che dovranno arrivare ad offrire oltre 100 milioni di euro per riportarlo alla base anche se il sogno di Allegri è il serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, appetito anche da Inter e Milan.