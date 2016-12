Prandelli dice addio al Valencia e inguaia la Juventus con Zaza

Il Valencia sta vivendo una delle stagioni più dure degli ultimi anni. Il club spagnolo, da sempre abituato ad occupare i piani alti della classifica occupa oggi il 17esimo posto a meno 5 dall'ultima posizione occupata dall'Osasuna. Cesare Prandelli a fine settembre, dopo due anni di inattività, aveva accettato la sfida ma dopo tre mesi ha alzato bandiera bianca. Il tecnico di Orzinuovi in 8 giornate di campionato ha ottenuto solo una vittoria, tre pareggi e 4 sconfitte. Ieri sera è arrivata l'ufficialità delle sue dimissioni e questa non è una buona notizia per il Valencia che ora dovrà trovarsi un altro allenatore, l'ennesimo di questa tormentata stagione.

Il Valencia e Prandelli hanno negoziato la risoluzione del contratto biennale e lo stesso club spagnolo ha annunciato, con un comunicato ufficiale, di essere rimasto sorpreso per tale decisione: "Il Valencia vuole chiarire i seguenti punti: Prandelli ha presentato le sue dimissioni in modo sorprendente e in un momento delicato a causa della difficile situazione della prima squadra; l'allenatore ha manifestato di non sentirsi capace di migliorare i risultati del club; la decisione è stata ancor più inaspettata nel momento attuale, considerando che il mercato invernale è alle porte e che la società sta lavorando su diversi obiettivi per rinforzare la squadra; a margine di questa decisione personale, il Valencia vuole ribadire la massima esigenza e fiducia nelle qualità dei suoi giocatori, in modo da ottenere i risultati migliori". Simone Zaza, vero obiettivo del Valencia per il mercato invernale, ora è sempre più lontano dal club spagnolo e la Juventus dovrà dunque trovargli una nuova sistemazione dato che sicuramente l'ex attaccante del Sassuolo lascerà il West Ham.