Problemi respiratori, ricoverato Sabatini

Il responsabile dell'area tecnica della Sampdoria Walter Sabatini è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Eugenio di Roma per problemi respiratori. Sabatini, 63 anni, accanito fumatore, già in passato aveva avuto gravi problemi a causa di crisi respiratorie. Il dirigente avrebbe dovuto recarsi in Cina nello scorso fine settimana, ma la trasferta è saltata. La società blucerchiata sul proprio sito ha sottolineato che si tratta di accertamenti abituali e che la situazione è sotto controllo e che la Sampdoria e la famiglia di Sabatini chiedono il massimo rispetto della privacy.