Il Psg mette in riga i calciatori: gps per controllarli durante le vacanze di Natale

Il Psg di Unai Emery sta disputando una stagione di altissimo livello. Il club francese, infatti, è primo in campionato con 9 punti di vantaggio sul Monaco, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Cavani, Neymar e compagni, inoltre, hanno vinto il girone di Champions League davanti ad uno squadrone come il Bayern Monaco ma non sono stati molto fortunati visto che agli ottavi di finale se la vedranno contro il Real Madrid di Zidane, vincitore della scorsa edizione.

Il Psg è una squadra solida ma lo sceicco Nasser Al-Khelaifi, evidentemente, non si fida ciecamente dei suoi calciatori. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, infatti, la società ha consegnato a tutti i giocatori un Gps per controllare tutti gli esercizi svolti durante le vacanze di Natale. Tutti i calciatori, infatti, hanno avuto il permesso di staccare la spina per qualche giorno per viaggiare e trascorrere le feste con le rispettive famiglia ma con massima attenzione per l'attività fisica e l'alimentazione: al massimo potranno ingrassare un kg durante le festività natalizie.