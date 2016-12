Psg-Wolfsburg: accordo per Draxler sulla base di 40 milioni di euro

Julian Draxler a gennaio lascerà il Wolfsburg: questo è un dato di fatto. Secondo quanto riporta la Bild, il talento tedesco classe 93 si accaserà con il Psg di Unai Emery mettendo fine ad una lunga telenovela che lo sta vedendo protagonista ormai da inizio stagione. Nel 2015, l'ex Schalke 04, rifiutò la Juventus decidendo di rimanere in Bundesliga accettando la corte del Wolfsburg che investì circa 36 milioni di euro per strapparlo al club di Gelsenkirchen.

A distanza di 18 mesi, però, Draxler non è felice nonostante un ricco ingaggio fino al 30 giugno del 2020. Anche il Wolfsburg non è contento del suo rendimento e del suo atteggiamento e per questa ragione le strade si separeranno a gennaio. Secondo la Bild lo sceicco Nasser Al-Khelaifi ha rotto gli indugi e dunque il Psg ha praticamente chiuso per il suo acquisto sulla base di 40 milioni di euro. Draxler, tra l'altro, firmerà un contratto di 4 anni e mezzo fino al 30 giugno del 2021.