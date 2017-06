Rafael Nadal stregato dalla collega: Alize Lim diventa giornalista

In queste ore Rafael Nadal è impegnato a giocarsi i quarti di finale del Rolland Garros, ma ieri il tennista spagnolo si è lasciato intervestare dalla collega Alize Lim.

Eliminata quasi subito dal più prestigioso torneo su terra rossa, la tennista non ha abbandonato Parigi ma si è trasformata in una giornalista. Arruolata per l'occasione da France Tv, la bella sportiva ha scoperto di avere delle qualità anche nel ruolo di conduttrice. Dopo un primo momento di esitazione, in cui ha stemperato la tensione ridendo, Alize ha dimostrato di essere a proprio agio anche senza palle e racchetta.

Il campione spagnolo sembra aver apprezzato la collega tanto da lasciarsi intervistare a lungo da Alize. La giovane campionessa ha però ha pensato di aver fatto una brutta figura davanti al numero quattro del mondo. A poche ore dall'incontro con il collega ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram un fermo immagine dell'intervista chiedendo scusa.