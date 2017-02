Raiola spaventa il Milan: la Juventus su Donnarumma?

Mino Raiola, nella giornata di ieri, ha sganciato la bomba: "Non capisco le critiche a Donnarumma, se vogliono che se ne vada lo dicano. A Milano lo criticano, voglio conoscere il programma dei rossoneri". Il giovanissimo portiere del Milan compirà 18 anni il prossimo 25 febbraio e il club di via Aldo Rossi ha tutte le intenzioni di blindare il proprio fenomeno che nelle ultime tre partite è stato oggetto di critiche per alcuni errori, normali, commessi durante i match contro Napoli, Juventus in Coppa Italia e Udinese.

Tuttosport, in edicola oggi, titola in prima pagina: "Gigio, futuro Juve" . Lo sfogo di Raiola sta mettendo pressione al Milan che ha tutte le intenzioni di rinnovare il contratto di Donnarumma che andrà in scadenza il 30 giugno del 2018. La Juventus è da tempo sul giocatore visto che Gianluigi Buffon ha appena compiuto 39 anni e l'anno prossimo dovrebbe essere la sua ultima stagione. Il club bianconero, dunque, resta sornione e guarda con attenzione l'evolversi della situazione in casa Milan: ora più che mai blindare Donnarumma è diventata la priorità.