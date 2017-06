Real Madrid, Sergio Ramos: "Napoli meglio della Juve". Ma è un fake

Il Real Madrid di Zinedine Zidane ha compiuto l'impresa vincendo due Champions League di fila: nessuno ci era riuscito nell'era moderna. I blancos dopo aver vinto contro i cugini dell'Atletico Madrid, a Milano nel 2016, hanno concesso il bis sbarazzandosi con un netto 4-1 della Juventus di Massimiliano Allegri che sognava di riportare a Torino un titolo che ormai manca da 21 anni nella bacheca di Corso Galileo Ferrari.

Sergio Ramos, capitano e colonna del Real Madrid e della nazionale spagnola, è sempre un personaggio che ama parlare senza peli sulla lingua e ai microfoni di Marca avrebbe confidato: "La Juventus? Grande squadra, ma non la migliore. Chi mi ha impressionato è stato il Napoli, contro di loro per passare il turno c'è voluta esperienza e fortuna". In realtà, sembra che il difensore 31enne non abbia mai pronunciato queste parole al quotidiano sportivo spagnolo e che questa sia una fake news.