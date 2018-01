Record di presenze in Serie A: Buffon non riuscirà a eguagliare Maldini

Gianluigi Buffon è l'uomo dei record. Il numero uno della Juventus è il giocatore che vanta più presenze con la maglia della nazionale italiana ed è al secondo posto in Serie A, alle spalle di Paolo Maldini che ha già appeso gli scarpini al chiodo qualche stagione fa. Il quasi 40enne di Carrara, compirà gli anni il 28 gennaio, è fermo ai box dal 1 dicembre per via di un problema al polpaccio ma non tornerà in campo contro il Genoa di Ballardini.

Buffon, infatti, sta ancora recuperando dall'infortunio e sarà disponibile per la sfida del 27 gennaio contro il Chievo Verona di Rolando Maran. Purtroppo per Gigi, Maldini è fermo a quota 647, mentre lui è fermo a quota 629: giocando contro il Genoa, lunedì sera, e poi giocandole tutte fino a fine campionato avrebbe potuto eguagliare l'ex capitano e bandiera del Milan. Saltando il match contro i rossoblù, invece, e poi disputando le altre 17 arriverebbe a quota 646. Se Buffon vorrà battere il record di Maldini, allora, dovrà cercare di giocare anche nella prossima stagione anche perché non è ancora certo che appenderà i guantoni al chiodo al termine di quest'annata che Gigi spera sia fantastica grazie alla conquista della tanto sospirata Champions League.