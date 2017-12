Reina impallinato, Insigne spacca la gara

5 REINA Si lascia colpevolmente impallinare da quasi trenta metri sullo 0-1.

5 HYSAJ Sbaglia posizione e intervento procurando il penalty.

6 ALBIOL Preso in velocità dagli avanti blucerchiati, si riscatta nella ripresa.

6,5 KOULIBALY All'inizio evita ulteriori danni. Un gigante nel finale.

5 MARIO RUI Il doppio giallo è la conseguenza di troppi errori.

7,5 ALLAN Terzo gol in campionato, motorino inesauribile, signore della mediana.

5 JORGINHO Legge in ritardo molte fasi di gioco (dal 11' st DIAWARA 6 Fa quadrare il cerchio).

6,5 HAMSIK Sale di rendimento con il passar dei minuti e supera Diego: ora è leggenda azzurra (dal 25' st ZIELINSKI sv).

6 CALLEJON Si sacrifica nel lavoro di cucitura tra centrocampo e attacco, infatti fa le cose migliori quando ripiega.

5,5 MERTENS Qualche guizzo, due assist ma i riflessi sotto porta restano appannati.

6,5 INSIGNE Vorrebbe spaccare il mondo, gli riesce di spaccare la partita e questo basta (dal 34' st MAGGIO sv).

All. Sarri 6,5 Squadra lenta e contratta al via, si sveglia dopo due ceffoni. La difesa è ballerina, per almeno 30' però è grande Napoli.