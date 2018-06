Reina: "Ora vi racconto la verità sulla camorra"

Pepe Reina dopo anni fantastici al Napoli difenderà la porta del Milan nella prossima stagione. Il portiere spagnolo andrà così a giocarsi il posto con Gianluigi Donnarumma a meno che il 19enne di Castellammare di Stabia non venga ceduto all'estero in quest'estate che si preannuncia caldissima per i colori rossoneri. Reina, però, è carico per questa nuova avventura e ai microfoni di As si è detto felice: “Il Milan è uno dei club più importanti al mondo, abbiamo il dovere di riportarlo in Champions League: una sfida appassionante. Sono felice di chiudere la mia carriera al Milan: il posto da titolare dovrò guadagnarmelo giorno dopo giorno, in ogni allenamento".

Reina ha poi parlato di Maurizio Sarri ancora senza panchina dopo l'esonero subito dal Napoli: "Lavorare con Sarri è stato uno spettacolo. E' anche grazie a lui che il Napoli ha battuto ogni suo record in questi tre anni e che ha trovato un grandissimo gioco. La nostra è stata una relazione padre-figlio: gli voglio bene e anche io gli sarò per sempre grato. Se lo consiglierei al Real? Lo consiglierei a qualsiasi squadra al mondo, per le sue idee calcistiche e per il suo lavoro maniacale". Lo spagnolo ha infine parlato del suo rapporto con i fratelli Esposito, arrestati per Camorra, che è gli è costato il deferimento: "Sono molto tranquillo, andrà tutto bene. Chi mi conosce sa che non ho nulla a che fare con quel mondo. Ho conosciuto tante persone a Napoli, ma non posso sapere di cosa si occupano 300 amici nella loro vita privata”.