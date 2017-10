Renault, l'abito esclusivo griffato «Initiale Paris» Con più lusso e comfort

Bruno De Prato

Brunico (Bolzano) Il 2017 si sta rivelando come un anno ricco di successi per Renault, le cui vendite mondiali hanno conosciuto un balzo di oltre l'11% nel mese di agosto. É una affermazione che sottolinea le molte qualità, tecniche ed estetiche, dell'attuale gamma dei modelli francesi, che hanno anche il merito di interpretare con notevole sagacia le tendenze del mercato. Forte di questa positiva progressione, Renault sta attuando un programma mirato a elevare la propria immagine attraverso l'arricchimento del livello di finizione dei suoi modelli di segmento dimensionale superiore, a partire da quello D. É stata così creata una nuova linea di finizione estremamente raffinata, denominata Initiale Paris. È lo stesso nome del concept che ha anticipato l'attuale Espace e che era caratterizzato da una grande ricerca del lusso e del comfort, sia nella esecuzione interna sia nella veste esterna, caratterizzata, oltre che da uno stile molto elegante e di forte personalità, anche dalla adozione di componenti particolarmente preziosi. Il livello esecutivo Initiale Paris riguarda i modelli Captur, Scénic e Grand Scénic, Koleos, Talisman ed Espace. La finizione interna è caratterizzata da grande cura esecutiva fin nei minimi dettagli e dalla adozione di selleria in pelle pieno fiore, di grande qualità e piacevolezza tattile. Inoltre, l'impianto audio è un superbo Bose, mentre un'ampia capacità di connettività è assicurata dal sistema multimediale R-Link. A rendere più piacevole la guida in città è presente il sistema Easy Park Assist. All'esterno le versioni Initiale Paris si distinguono per le speciali ruote in lega di disegno sportivo e per l'esclusiva tinta nero ametista, a richiesta. I modelli Espace e Talisman includono, nella dotazione di serie, anche il sistema di sterzatura integrale 4 Control. I prezzi vanno da 25.100 euro per Captur a 47.100 euro per Espace. E questo è solo l'inizio. Renault sta dimostrando di pilotare la propria azione di marketing con grande competenza. E dire che sta puntando in alto è quasi ovvio, visto che, a sottolineare questa determinazione, la presentazione delle vetture in esecuzione Initiale Paris è avvenuta sulla sommità del Plan de Corones, a oltre 2.000 metri di altitudine, accanto al Museo della montagna di Reinhold Messner. E già questa deve essere stata una bella impresa per gli uomini di Renault Italia; ma ne valeva la pena perché la vista è sublime e ha contribuito a impreziosire ulteriormente l'immagine dei modelli schierati.