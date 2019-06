Con Renault Twingo alla scoperta della Roma dei murales

Pierluigi Bonora

Roma Il destino vuole che nei giorni più caldi dei negoziati per la fusione Fca-Renault, i francesi siano impegnati in alcuni lanci importanti: la nuova Twingo, nei giorni scorsi a Roma, e la nuova Clio, la prossima settimana in Portogallo. Entrambi i modelli, in un modo o nell'altro, potrebbero entrare a far parte di condivisioni e sinergie allo studio. Twingo e Clio, inoltre, come possono essere Panda e 500 per Fiat, sono centrali nelle rispettive aziende. Si vedrà. In Renault Italia, come ovvio, la parola d'ordine è far finta di niente, o quasi.

Lo speech che presenta la nuova Twingo non devia di un millimetro dalla traccia messa a punto: un po' di storia (la prima spartanissima Twingo risale al 1993; ora, 26 anni dopo, siamo alla quarta generazione), gli immancabili numeri (ne sono state vendute 3,7 milioni di unità, di cui 415mila in Italia), le caratteristiche salienti (è più cool, agile e connessa).

Cinque porte, colorata (otto tinte) e spaziosa, la rinnovata Twingo offre ora due ingressi Usb sul cruscotto, il portellone con l'apertura più agevole, un raggio di sterzata incredibile - 45°, in pratica gira su stessa - e 4 Airbag, due dei quali laterali. Interessante la scelta di dedicare una nuova motorizzazione ai neopatentati: l'unità SCe 1.0 da 65 cv, che sarà anche la più richiesta. Segue la versione TCe di 0.9 litri da 95 cv con cambio automatico EDC.

All'interno ecco due i sistemi di intrattenimemto: la radio R&Go e il sistema multimediale Easy Link le cui funzioni sono gestite da un display touchscreen di 7. Nessun problema di compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Renault Twingo 2019 è offerta con prezzi da 11.450 (SCe da 65 cv) a un massimo di 15.850 euro. Il modello attuale continuerà a essere venduto con l'alimentazione bifuel-Gpl. Ridotto il listino, in questo caso, a 12.650 euro.

Twingo è sempre piaciuta al pubblico femminile (circa il 70% della clientela) e in Renault si attendono accada lo stesso anche con il modello che si è rifatto il look. Il motivo è spiegato innanzitutto dal design, dalla praticità unita a spazio e facilità di manovra, e poi dalla possibilità di carico anche in verticale.

La scelta del percorso di prova merita un plauso. Con la nuova Twingo, prima alla guida di quella per i neopatentati (gialla) e poi della 95 cv (Rossa), siamo andati alla scoperta dell'altra Roma, quelle delle periferie in corso di riqualificazione (Tor Marancia, Tor Pignattara e Quadraro) dove, grazie allo street artist David «Diavù» Vecchiato, che cura l'iniziativa, artisti di fama hanno realizzato murales colorati che ricoprono ampie superfici delle facciate di palazzi. Il progetto si chiama «Street Art MURo» (Museo Urban Roma) ed è curato da «Diavù». Questi grandi quartieri della Capitale sono gli stessi che hanno visto crescere, tra gli altri, Anna Magnani, Mario Monicelli e Pier Paolo Pasolini. Un itinerario che, accompagnati dalla Twingo, lesta a insinuarsi tra due macchine in sosta per permettere di ammirare questo o quel murales, non ha tradito le attese. Agile, spaziosa e scattante. Una piccola opera d'arte da città pure lei.