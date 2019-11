Residenze d'Epoca e il velista Bissaro a braccetto con JLR

Pierluigi Bonora

Trieste Jaguar Land Rover Italia è legata a doppio filo con il mondo della vela. Al ruolo di «Gold Sponsor» nella Barcolana, che quest'anno ha vissuto la sua 51ª edizione, trasformando Trieste in uno spettacolare palcoscenico multicolore, il presidente Daniele Maver ha voluto abbinare due nuove partnership di prestigio. In comune, i due soggetti individuati da Jaguar Land Rover, hanno l'amore per la natura e per il patrimonio artistico e culturale del Paese, ma anche per la tecnologia votata alla salvaguardia dell'ambiente.

E così, quest'anno, la scelta è caduta su Vittorio Bissaro, velista e atleta della squadra azzurra olimpica, neo ambasciatore di Jaguar Land Rover che, a questo punto, sarà possibile incrociare al volante di una nuova Discovery Sport. Dalla vela a qualcosa di esclusivo, come Residenze d'Epoca, con cui la Casa automobilistica ha siglato una collaborazione strategica che darà vita a diverse iniziative che coinvolgeranno l'azienda, i concessionari e gli appassionati dei marchi britannici.

Residenze d'Epoca è un circuito composto dalle dimore storiche italiane più prestigiose, la cui esclusività è garantita dal Registro italiano delle dimore storiche d'eccellenza. E proprio una di queste dimore, Villa Bonomo, a Trieste, ha ospitato la presentazione, da parte di Maver, del velista e campione Bissaro, e di Mauro Tonnini Cardinali, fondatore di Residenze d'Epoca, il cui sito è visitato ogni anno da oltre 1 milione di persone interessate a questi tesori unici, mentre il Club turistico sta toccando i 150mila iscritti. Tra i progetti di Mauro Tonnini Cardinali, in accordo con Daniele Maver, quello di collocare nelle residenze d'epoca una colonnina per la ricarica delle auto elettriche, come la Jaguar I-Pace che sarà protagonista di un road-show esclusivo organizzato da Residenze d'Epoca e Jaguar Land Rover, ma anche a beneficio delle nuove ibride plug-in del gruppo.

«È il modo migliore per rafforzare l'immagine dei nostri marchi, il cui valore dev'essere sempre sottolineato in un mondo contraddistinto, soprattutto nell'ambito dell'auto, da cambiamenti rapidissimi. Da qui la nostra attenzione verso tutto quello che può essere utile per raggiungere questo scopo. Bissaro, il velista che abbiamo arruolato come ambasciatore, incarna i nostri valori e, grazie alla pratica sportiva, li diffonde nel mondo in chiave green». «Abbiamo stretto un accordo - spiega Mauro Tonnini Cardinali - che ci trova perfettamente in linea. Con Jaguar Land Rover, infatti, condividiamo valori, filosofia e tradizione legate all'eccellenza. Ma anche l'attenzione all'ambiente, che è al centro all'attenzione di questo gruppo con i suoi modelli».