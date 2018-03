Il richiamo di Moratti ai giocatori. "Devono dare tutto, è un loro dovere"

Il richiamo di Massimo Moratti ai giocatori dell'Inter alla presentazione del volume Inter 110 - Noi siamo fratelli del mondo. «Devono avere l'orgoglio di essere parte di questa società, di indossare questa maglia. Poi c'è il discorso professionale: devono dare tutto all'Inter, questo è il loro dovere», le parole dell'ex presidente nerazzurro che ha anche ribadito la sua vicinanza a Suning e il suo aiuto, anche se non direttamente. Mentre non si sbilancia su Inter-Napoli: «Come la vedo? Spero bene...». Il vero rebus per Spalletti è il centrocampo con cinque uomini per tre maglie: Borja Valero non è al meglio, ma potrebbe spuntarla su Brozovic e Rafinha, mentre davanti alla difesa i favoriti sono Gagliardini e Vecino, anche per intercettare le linee di passaggio del Napoli. Davanti si aspetta ancora il primo gol stagionale di Candreva e torna Icardi, che indosserà anche una fascia di capitano speciale dedicata a Davide Astori.