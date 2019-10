Dopo il rigore per la Juve, Marco Insigne non ci sta: "Siete la rovina del calcio"

Polemiche, polemiche e ancora polemiche. Dopo il rigore non concesso al Napoli contro l'Atalanta e quello assegnato alla Juventus, che giocava contro il Genoa, è esplosa la rabbia di Marco Insigne.

Sfogo sui social

Ma andiamo con ordine. Alle 19 di mercoledì, il Napoli affronta l'Atalanta. A pochi minuti dalla fine del match, i partenopei sono in vantaggio per 2-1. Durante un azione offensiva Llorente viene steso da una spinta di Kjaer, l'arbitro Piero Giacomelli con l'aiuto del Var non sanziona il fallo, il pallone torna ai bergamaschi che acciuffano il pareggio. In campo, ovviamente, gli animi si scaldano e Ancelotti viene addirittura espulso.

Situazione analoga poche ore dopo. La Juventus affronta il Genoa e a un manciata di minuti dal triplce fischio il risultato è inchiodato sull'1-1. A sbloccarlo è Ronaldo, che si procura un rigore e poi lo segna. Rivendo le immagini il tocco sulla gamba di CR7 c'è e l'arbitro non sbaglia a convalidare. E qui Marco Insigne perde le staffe.