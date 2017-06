La rivelazione di Chiellini: "Bonucci? Sono sicuro che resterà alla Juventus"

" Non essere riusciti a giocare da Juve ": è questo l'unco rimpianto di Giorgio Chiellini, uno delle tre colonne portanti della difesa juventina. Un reparto che ora, a fine stagione rischia di perdere un giocatore importante: Leonardo Bonucci.

La scommessa

Chiellini ha parlato dal raduno azzurro di Coverciano a Raisport a due giorni dalla sfida con il Liechtenstein a Udine valida per le qualificazioni mondiali: " Bonucci? Io scommetto quello che volete che Leo resterà alla Juve. Non possiamo privarci di un giocatore come lui ". Nulla di più corretto infatti, come spiega il numero 3 bianconero: " Questa esperienza(la sconfitta contro il Real madrid, ndr) ci servirà in futuro, perché la volontà di tutti noi è di rigiocare partite come quella a Cardiff. E vogliamo farlo possibilmente già l'anno prossimo ".