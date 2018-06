Roland Garros, impresa Cecchinato: batte Goffin e vola ai quarti

Storica impresa firmata quest'oggi da Marco Cecchinato. Il tennista italiano, numero 72 al mondo, ha battuto agli ottavi di finale del Roland Garros David Goffin. Il 25enne azzurro ha avuto la meglio sul numero 9 belga in quattro set.

Dopo aver vinto il primo per 7-6, il palermitano cade durante il secondo perdendo per 4-6. Cecchinato però si rifà alla grande nel terzo surclassando Goffin con un perentorio 6-0 messo a segno in soli 25 minuti. Il quarto set costellato da alti e bassi.

Il siciliano infatti avverte un calo subendo un break a zero nel quinto game ma poi si riprende prima con un 3-3 e poi vincendo anche i successivi game portandosi su un finale 6-3.

Adesso nei quarti Cecchinato incontrerà un mostro sacro come Novak Djokovic che ha superato senza troppa fatica lo spagnolo Fernando Verdasco (6-3, 6-4, 6-2). Cecchinato diventa così il nono italiano dell'era Open a centrare i quarti di finale di uno Slam.

Negli rimanenti due ottavi di finale disputatisi nella giornata di oggi il tedesco Alexander Zverev ha superato il russo Karen Khachanov in 5 set (4-6, 7-6(7), 2-6, 6-3, 6-3) e adesso se la vedrà contro l’austriaco Dominik Thiem, il quale ha battuto Kei Nishikori (6-2, 6-0, 5-7, 6-4).

Da segnalare anche la qualificazione ai quarti di finale di un altro tennista italiano: Fabio Fognini. Altro fatto storico, visto che questo non accadeva dal 1976, con Adriano Panatta, poi vincitore di quell'edizione, e Corrado Barazzutti, fermatosi proprio in quel turno.