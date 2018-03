La Roma affonda 4-2 il Napoli: azzurri ancora primi ma con il fiato sul collo della Juve

Il Napoli di Maurizio Sarri cade malamente in casa contro la Roma di Eusebio Di Francesco. La partita a dire il vero è stata molto equilibrata con i giallorossi che sono stati salvati più e più volte da Alisson, migliore in campo in assoluto e per distacco. Il gol dell'iniziale vantaggio partenopeo, siglato da Insigne, è stato ribalto dalle reti di Under, dalla doppietta di Dzeko e dalla rete di Perotti. Il gol finale di Mertens è servito solo a rendere meno amaro il risultato finale. Con questo tonfo casalingo il Napoli resta primo con un punto di vantaggio sulla Juventus anche se i bianconeri, mercoledì 14 marzo, dovranno recuperare la partita casalinga contro l'Atalanta di Gasperini, non disputata per neve. Gli azzurri dopo tante fatiche rischiano seriamente di perdere la prima posizione in favore di una Juventus famelica che ha dimostrato di avere ancora voglia di vincere lo Scudetto. La Roma, invece, si prende il terzo posto superando così i cugini della Lazio che scivolano al quarto posto.

Nel primo tempo il Napoli passa subito in vantaggio con Insigne che trova il gol del vantaggio al 6' su assist di Mario Rui. Un minuto dopo Under pareggia con un bel sinistro a giro: decisiva anche in questo caso la deviazione di Mario Rui. Al 17' Alisson salva tutto su Callejon e al 26' la Roma la ribalta con Dzeko che decolla di testa su assist di Florenzi e fa secco Reina. Al 31' Mertens prova il diagonale di destro che finisce fuori, mentre al 41' Alisson dice ancora no a Callejon prima e al 43' dice no anche a Insigne. Nella ripresa Insigne va al tiro al volo al 58' ma Alisson gli dice ancora no, mentre un minuto dopo Callejon colpisce un palo clamoroso. Insigne al 66' la mette fuori di poco con un bel tiro a giro. Al 72' la Roma va ancora in gol con un bel tiro a giro di Dzeko che di sinistro fa secco Reina. Al 76' Alisson compie ancora una doppia parata assurda su Insigne e tre minuti dopo Perotti cala il poker grazie al retropassaggio suicida di Mario Rui. All'84' Florenzi salva tutto sulla linea e al 92' Mertens accorcia le distanze con una gran botta di fuori.