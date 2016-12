Roma, auguri senza Totti: bufera sui social

Anche in occasione delle feste di Natale non c'è pace per la Roma e i suoi tifosi. Una cartolina di auguri pubblicata dalla società sui propri profili social ha letteralmente scatenato la rabbia dei fan giallorossi. Nella foto stilizzata a sfondo giallorosso ci sono in grande evidenza il tecnico Spalletti, De Rossi, Strootman, Salah e Szczesny ma non ci sono il capitano Totti e Nainggolan. Proprio l'assenza del leggendario numero 10 è stato oggetto dei commenti ironici e delusi di tifosi. "No Totti, no Roma", scrive un fan su Facebook.



"Qui non si parla di essere romanisti o no ma di rispetto verso un giocatore che ha dedicato la sua vita sportiva a questa maglia senza mai tradire ne squadra ne tifosi... rispetto per l'uomo, il calciatore e soprattutto per il simbolo di Roma", aggiunge un altro tifoso. "As Roma hai fatto uno scivolone", è il commento di un altro fan sui social network. "Continuate imperterriti a cancellare simboli e storia, la memoria non si cancella!", dice un altro tifoso. C'è poi chi se la prende direttamente con la proprietà americana definendola "American Straccions... neanche a Natale il rispetto per Nostro Signore Francesco Totti". C'è però chi tende a sdrammatizzare e scrive: "'Manca Totti' è stato detto? Rilassateve, godeteve sto natale". "Pure sugli auguri dovete sindacare....e basta col Capitano!", scrive un altro tifoso giallorosso.