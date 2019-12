Roma, cambio societario vicino: 780 milioni la valutazione del club

Stavolta sembra davvero tutto fatto per il passaggio di proprietà della Roma, che resterebbe sempre a stelle e strisce ma con un nuovo proprietario: Dan Friedkin, il miliardario originario della California ma texano d'adozione, avrebbe aumentato di circa 20 milioni la sua offerta per rilevare la società giallorossa, mettendo così sul piatto della bilancia circa 780 milioni di euro, una cifra che l'attuale proprietario James Pallotta giudica sicuramente congrua per passare la mano. Secondo i bene informati la stretta di mano definitiva fra i due americani avverrà entro il 31 dicembre prossimo, ma d'ora in avanti qualunque momento parrebbe essere buono per la cessione della Roma.

La trattativa, che si era interrotta bruscamente qualche settimana fa per via delle richieste economiche troppo esose dell'attuale patron giallorosso, è ripartita con vigore lo scorso 23 dicembre da Londra. Sembra che Goldman Sachs (una delle più grandi banche d'affari del mondo) abbia convinto James Pallotta a spingere per una mediazione entro il 2019 per scongiurare che un nuovo eventuale acquirente si manifestasse molto più avanti, accollando sulle spalle del presidente l’onere di dover sborsare altri soldi per rafforzare il club. Da Boston, poi, è arrivato il via libera a preparare la documentazione definitiva. Pallotta e Friedkin hanno, intanto, deciso di non inserire nell’affare l’eventuale costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle non avendo ricevuto la società giallorossa ancora l’ufficialità per il via ai lavori dal Campidoglio, fattore questo che parrebbe essere stato determinante per la buona riuscita dell'intera operazione.

Dan Friedkin, 54 anni, si appresta così a diventare il nuovo proprietario della As Roma. La rivista specializzata Forbes lo colloca al 504esimo posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio netto stimato intorno ai 4,2 miliardi di dollari. Friedkin è il proprietario di Gulf States Toyota, una società che ha licenza per vendere in esclusiva le auto in 5 stati degli Usa. Il magnate americano ha anche interessi in campo cinematografico e con gli hotel di lusso. Uno dei suoi 4 figli, Ryan, si appresta a curare direttamente gli interessi del padre dalla Capitale italiana, come fa ad esempio il patron dell'Inter Zhang. Una delle cose lamentate dai tifosi giallorossi nell'ultimo periodo è stata sicuramente la lontananza di Pallotta da Roma. Ryan Friedkin, 30 anni, con una grande passione per il cinema (oltre che per il calcio), avrebbe già in mente alcuni progetti a Cinecittà.

Friedkin, che sogna in grande, ha in mente di presentarsi davanti ai suoi nuovi tifosi con un regalo: il ritorno in giallorosso di Daniele De Rossi con un ruolo dirigenziale. Il presidente del Boca Junior infatti, l'attuale squadra dell'ex capitano giallorosso, ha recentemente sollevato dubbi circa la permanenza in Argentina del giocatore, aprendo di fatto un possibile ritorno a casa dell'ex numero 16 giallorosso.

