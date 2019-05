"Datemi 100mila euro a partita". Spuntano gli audio Whatsapp di De Rossi

La Roma ha commesso un clamoroso autogol con il trattamento riservato a Daniele De Rossi. La tifoseria giallorossa si è schierata apertamente dalla parte del suo capitano e contro la società con James Pallotta e Franco Baldini, suo consulente personale, come principali colpevoli dell'addio del loro centrocampista. Il club ha deciso di non rinnovare il contratto a De Rossi ma l'ha fatto con modalità anomale e in maniera repentina scaricando un giocatore che è cresciuto nelle giovanili giallorosse e che ha giocato per 18 anni con la maglia della Roma giocando 614 partite in tutte le competizioni.

I tifosi hanno contestato fuori da Trigoria, hanno abbracciato in tutti i sensi De Rossi e annunciano battaglia e l'ultima partita contro il Parma rischia di trasformarsi in una vera e propria rivolta, si spera pacifica, contro questa scelta societaria. A distanza di 48 ore, però, ecco spuntare un audio su whatsapp che il 35enne capitano della Roma ha inviato ad un amico: "Comunque quelli dell'ufficio stampa e della comunicazione dovreste vederli poveretti. Sono bravi ragazzi, lavorano sodo e cinque-sei di loro mi amano proprio, sono tifosi veri della Roma e stanno ricevendo palate di m...a palate! Mi dispiace per loro, le croci sull'ufficio, caz... c'entrano loro".