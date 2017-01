La Roma non molla la Juventus: Dzeko riporta a meno uno i giallorossi

La Roma di Luciano Spalletti ottiene la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, la terza di fila per 1-0. I giallorossi hanno regolato il Cagliari di Massimo Rastelli e si portano così a meno 1 dalla Juventus capolista. Nel primo tempo la Roma spinge per cercare di andare in vantaggio con Perotti, Dzeko, Nainggolan e Bruno Peres ma la squadra ospite con bravura tiene inchiodato il match sul risultato di 0-0.

Nella seconda frazione la Roma rischia tanto sui tentativi di Isla, Borriello e Farias ma sono i padroni di casa andare in vantaggio con Edin Dzeko che segna il suo quattordicesimo gol in campionato, su assist di Rudiger. I giallorossi contiunano ad attaccare per andare sul 2-0 ma i tentativi di Perotti, Nainggolan e proprio Dzeko non vanno a buon fine. Con questa vittoria la squadra di Spalletti mette pressione alla Juventus e resta a meno uno anche se i bianconeri devono ancora recuperare il match dell'Ezio Scida contro il Crotone.